Il conduttore televisivo e grande tifoso viola, Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così del momento della Fiorentina:
Monti deciso: “Pradè si è preso le colpe, ma non sono tutte sue”
Le parole di Gianfranco Monti sul momento negativo che sta passando la Fiorentina e le parole dopo il Milan di Pradè
Io spero soltanto che, in questo momento di grande difficoltà, la società stia dentro a questa difficoltà. Nessuno di noi ha le prove concrete di tutto questo. Mi auguro solo che Pioli faccia quadrato. Ferrari lo vedo bene a fare le interviste nel prepartita, ma non è adatto a far voce in queste situazioni. Serve una figura forte che ci metta la faccia, ora che non c'è il presidente. Pradè è andato a prendersi le colpe di tutto, ma non le ha. In campo ci vanno i giocatori. Abbiamo una squadra non da ultimo posto. Per me Pioli e la squadra non sono questi. Lui non la lascerebbe mai la Fiorentina in questa situazione. Non lo vedo un uomo che se ne lava le mani. Si sente responsabile e sente di aver le certe giuste in tasca per risollevare la situazione. Sicuramente non è da Champions, ma nemmeno da questa situazione. Sono stati buttati via diversi punti. C'è qualcosa che va al di là del gioco del calcio. Qui manca proprio l'immagine di uno che tenga le redini. Queste annate sono devastanti, bisogna fare il prima possibile 40 punti.
