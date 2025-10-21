Il giornalista Leonardo Bardazzi, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la situazione della Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta di questa stagione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “Fiorentina a caccia di certezze. Pioli ha fatto un passo indietro”
news viola
Bardazzi: “Fiorentina a caccia di certezze. Pioli ha fatto un passo indietro”
Le parole del giornalista, Leonardo Bardazzi, sul momento negativo che sta passando la Fiorentina dopo il ko con il Milan
In una situazione del genere è veramente complicato dire chi non ha colpe. Tutti ci hanno messo qualcosa, nessuno sta rendendo come dovrebbe. Pioli sarebbe dovuto essere l'uomo aggiunto e fino ad ora questo non si è visto. Dalla gara di Milano qualche cambiamento si è visto, stiamo ricercando certezze. Ho rivisto una Fiorentina più "Palladiniana". Domenica faceva comodo anche il punticino, anche se noi fiorentini siamo sempre abituati a sognare. Loro erano veramente ridotti alla canna del gas, la panchina per Allegri era imbarazzante. Poi ci dice anche male, per la situazione del rigore. Pioli ha esagerato domenica con Toni (LA SITUAZIONE), ma è bello quando un allenatore difende la propria squadra. Questo è un gruppo di bravi ragazzi e non sempre è un aspetto positivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA