Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Sandro Cois ha parlato delle prospettive della nuova Fiorentina in costruzione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cois: “Atta è un grande acquisto, Grosso può diventare un top”
news viola
Cois: “Atta è un grande acquisto, Grosso può diventare un top”
Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l’ex viola Sandro Cois ha parlato delle prospettive della nuova Fiorentina in costruzione: “Penso che Atta sia un grande acquisto, è un giocatore con caratteristiche che la Fiorentina non ha. È...
"Penso che Atta sia un grande acquisto, è un giocatore con caratteristiche che la Fiorentina non ha. È un giocatore con talento, fisico e tecnico. Penso che possa fare bene. Di Grosso ne parlano tutti bene e le sue squadre hanno espresso sempre un calcio molto propositivo. Per me è un allenatore che in prospettiva potrà essere uno dei migliori italiani nel suo ruolo."
Sull'addio di Vanoli—
"Mi è dispiaciuto per Paolo per la persona che è. Quando ci ho parlato era molto preoccupato perché aveva trovato una squadra molto demoralizzata quindi dispiace che poi abbia lasciato la Fiorentina. Detto questo per me è un buon allenatore e amico."
© RIPRODUZIONE RISERVATA