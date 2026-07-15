Amoruso: “Manca ancora un esterno. Mi aspetto un colpo alla Gudmundsson”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il parere di Lorenzo Amoruso sul proeseguiento del mercato della Fiorentina

Redazione VN 15 luglio 2026 (modifica il 15 luglio 2026 | 13:24)

Lorenzo Amoruso, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato il mercato della Fiorentina:

"Avevamo un grosso problema in difesa, non avevamo una squadra in grado di gestire risultati, concludere partite, i gol concessi erano tanti. Sono arrivati dei giocatori ma la difesa non la fanno due nuovi giocatori. Dipenderà anche come verrà messa in campo e come si comporterà a seconda delle fasi della partita. I problemi della difesa ci sono sempre stati, non solo l'anno scorso. Con Italiano sopperivi alla problematica giocando con un pressing alto, ma non avevi mai la sensazione che questa squadra se messa sotto stress non potesse prendere gol."

Cessioni necessarie — "Gosens? È difficile fare questi tipi di acquisti se non fai prima o poi delle cessioni. Io penso che anche Gudmundsson e Fagioli andranno via. Kean non penso che se ne andrà, perché essendo stato infortunato per gran parte della stagione è difficile da valutare. Il problema rimane la situazione atletica del ragazzo oltre alla situazione caratteriale che mi fa porre qualche dubbio. Poi se arriva l'offerta di 25-30 milioni la Fiorentina secondo me l'offerta la valuta."

Mancano ancora gli esterni — "Atta mi intriga quello che ha detto in conferenza. Posso immaginare ipotizzando che la Fiorentina sarà una squadra che vorrà fare gioco nella metà campo avversaria. Il mercato non finisce qua, mancano degli esterni offensivi che rompano gli equilibri. Per il 4-3-3 che vedo io, manca ancora qualcosa a questa squadra. Sono convinto che arriverà un esterno. Il colpo che mi aspetto potrebbe essere qualcosa di determinante. Mi aspetto un colpo alla Gudmundsson."