Scanagatta: “Bene Paratici a muoversi presto, ora la Fiorentina è organizzata”

"Di Paratici mi è piaciuto molto l'ingaggio di Andreazzoli e il fatto che vada a cercare i migliori giovani del 2010 perché mettendoli tutti insieme crescono meglio e più velocemente. Se ci sono tanti giovani in gamba imparano l'uno dall'altro. A livello di titolari invece si è mosso con grande anticipo togliendo l'alibi agli allenatori di ricevere i giocatori all'ultimo. Questo non vuol dire che azzeccherà tutti gli acquisti. Paratici sta costruendo la struttura societaria della Fiorentina, cosa che a Commisso veniva sempre imputata. La Fiorentina per molto tempo è stata una squadra senza gestione, sia per la scomparsa di Joe Barone, sia per i problemi di salute che non permettevano al presidente di venire in Italia. Adesso le cose sembrano essere cambiate e questo non può che aiutare Grosso."