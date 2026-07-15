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Scanagatta: “Bene Paratici a muoversi presto, ora la Fiorentina è organizzata”

Ubaldo Scanagatta
Le parole dell'esperto di tennis ospite al Pentasport di Radio Bruno riguardo la nuova Fiorentina gestita da Fabio Paratici
Redazione VN

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista esperto di Tennis, Ubaldo Scanagatta, ha parlato rapidamente della nuova Fiorentina costruita da Fabio Paratici: 

"Di Paratici mi è piaciuto molto l'ingaggio di Andreazzoli e il fatto che vada a cercare i migliori giovani del 2010 perché mettendoli tutti insieme crescono meglio e più velocemente. Se ci sono tanti giovani in gamba imparano l'uno dall'altro. A livello di titolari invece si è mosso con grande anticipo togliendo l'alibi agli allenatori di ricevere i giocatori all'ultimo. Questo non vuol dire che azzeccherà tutti gli acquisti. Paratici sta costruendo la struttura societaria della Fiorentina, cosa che a Commisso veniva sempre imputata. La Fiorentina per molto tempo è stata una squadra senza gestione, sia per la scomparsa di Joe Barone, sia per i problemi di salute che non permettevano al presidente di venire in Italia. Adesso le cose sembrano essere cambiate e questo non può che aiutare Grosso."

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