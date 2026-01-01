Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cinquini: “La Fiorentina ha le carte per salvarsi. Kean? E’ la squadra che stenta”
news viola
Cinquini: “La Fiorentina ha le carte per salvarsi. Kean? E’ la squadra che stenta”
Il commento di Oreste Cinquini a Radio Sportiva
Paratici è un dirigente importante, ha vinto tanto e ha grande esperienza. Si trova a gestire una situazione inconsueta per lui visto che ha sempre lottato in squadre molto ambiziose: ha vinto molti campionati alla Juventus, ha fatto una grande esperienza al Tottenham. Sicuramente le capacità non gli mancano. Spero che arrivi al più presto e si butti in questa avventura. La situazione è difficile, ci sarà da fare operazioni in uscita e in entrata. Ci sarà da decidere anche la permanenza di Vanoli.
La classifica—
C'è questa partita importantissima, altro scontro che può determinare qualcosa di importante. Nonostante la sconfitta a Parma anche le altre non corrono, non ultimo il Genoa che è stato battuto dalla Roma. Non è precluso niente, la Fiorentina ha le carte giuste per rimontare e raggiungere la salvezza. Ma è vietato fare altri passi falsi. Tre punti accorcerebbero il gap. Deve cominciare a correre e trovare tranquillità.
Kean—
Ci mancano degli spunti sulle fasce che possano conquistare la linea di fondo e mettere le palle in area dove abbiamo un finalizzatore come Kean. Dopo la stagione stupenda dello scorso anno sta faticando a segnare, ma è la Fiorentina che stenta a decollare. Abbiamo problemi in tutti i reparti. Già adesso la rosa è quella migliora delle squadre che lottano per non retrocedere. Solomon? Non lo conosco, ma se era al Tottenahm vuol dire che Paratici ne conoscer le caratteristiche e può dare una mano ad uscire da questa situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA