Cinquini: “Dodò diventerà l’uomo mercato. La Juventus potrebbe pensarci”

Dodo e Kean

"Per un calciatore l'appendicite potrebbe rappresentare un problema importante. Dodò è un punto fermo della Fiorentina e sicuramente diventerà un uomo mercato in estate. Speriamo che quello che è successo a Kean non lo turbi mentalmente e che torni al massimo della propria forza. Andare a Siviglia senza Dodò e probabilmente Kean, sarebbe un grosso problema per il club viola. I grandi giocatori stanno benissimo alla Fiorentina, però con la qualificazione in Europa League ci potrebbe essere maggiore sicurezza di vederli ancora a Firenze. Certo le sirene della Champions potrebbero attirare molti dei campioni viola. Dodò è un grande calciatore, in estate potrebbero arrivare tante squadre su di lui, magari anche la Juventus, che un giocatore come lui non lo trova facilmente. In questi anni siamo stati un grande mercato per loro, lo stesso Kean, con quella clausola potrebbe andare ovunque"