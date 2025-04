Fiorentina, i convocati l’Empoli: ufficiale la decisione su Kean

E' stata da poco diramata la lista dei convocati della Fiorentina in vista della sfida di domani, ore 15:00, contro l'Empoli di Roberto D'Aversa. Come ampiamente già scritto in questi giorni, sia Moise Kean che Dodo non saranno del match. Sarà out anche Andra Colpani, per lui nel mirino ci sarà la gara contro il Betis dell'1 maggio. Presente Caprini, ormai fisso all'interno delle convocazioni della prima squadra. Di seguito la lista completa: