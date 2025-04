Cor.Fio: “Che tegola per i viola. E non ci sono sostituti per Dodo e Kean”

Il Corriere Fiorentino analizza oggi gli imprevisti occorsi alla Fiorentina di Palladino negli ultimi giorni. Come riporta il quotidiano, infatti, se nel rush finale della stagione il tecnico viola si augurava di avere la buona sorte dalla sua, dopo gli ultimi giorni Palladino si è probabilmente già messo l'animo in pace. Piove sul bagnato in casa viola, tanto che in attesa del rientro da Parigi di Kean (che «per motivi familiari» con tutta probabilità non sarà della sfida con l'Empoli) adesso l'allenatore deve fare a meno anche di Dodò. LEGGI QUI Da ieri il brasiliano è infatti ricoverato in ospedale, dopo aver avvertito dolori all'addome. L'allerta è scattata la mattina, quando è stato lo stesso calciatore via social a rendere noti i propri problemi fisici.

E se per il terzino non c'è un sostituto stesso discorso vale per Kean, anche se in questo caso le risposte fornite a Cagliari dall'accoppiata Gudmundsson-Beltran sono state più che incoraggianti. Tornando a Kean, la linea viola non è cambiata: deciderà lui quando rientrare, anche perché le speranze di averlo comunque a disposizione per la prima sfida al Betis sono in forte crescita. Certo, prima di volare in Spagna c'è da superare l'ostacolo Empoli senza due dei calciatori più importanti (e impiegati) in rosa.