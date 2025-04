Chiarugi: “Questa Fiorentina mi sta sorprendendo. Ecco cosa manca a Gudmundsson”

"Tutte le squadre sotto al secondo posto stanno lottando per raggiungere i piazzamenti europei. L'entusiasmo della Fiorentina è quello giusto e siamo attaccati al gruppo delle più forti del campionato . Dobbiamo stare attenti nelle ultime giornate, perché abbiamo perso troppi punti con le "piccole". Dopo il Milan arriveranno tutte le squadre che al momento lottano per la salvezza, ma lo spirito e il gruppo a disposizione di Palladino mi sembra quello giusto."

"Il Milan ha avuto tantissimi alti e bassi, soprattutto per una squadra partita per vincere il titolo. Quello di ieri non è stato un derby bellissimo, ho visto parecchi buoni solisti , ma alcuni senza una grande condizione fisica. La Fiorentina andrà a San Siro con il morale giusto, sapendo che i rossoneri hanno giocato di mercoledì."

Kean e Gudmundsson? "L'unica cosa che manca all'islandese è un po' di tranquillità, per la vicenda giudiziaria. Se il ragazzo uscisse pulito da questa situazione potrebbe essere un giocatore importante anche per i prossimi anni. In questa stagione ha avuto tanti intoppi fisici, forse proprio per la poca tranquillità. La coppia formata da Kean e Gud è comunque una delle migliori della stagione. La grande condizione del bomber della nazionale, migliora il rendimento di tutta la squadra."