Masini: “Per Palladino Marì è stato importante quanto Bove. Milan? Serve umiltà”

" Pablo Marì è stato il "Bove" della difesa. I l calciatore che ha portato una marcia in più alla retroguardia viola, così come aveva fatto l'ex Roma a centrocampo ad inizio stagione . Credo che questo modulo sia perfetto per il difensore spagnolo. Sono sempre stato convinto che Palladino volesse tornare a giocare con la difesa a tre e gli acquisti di gennaio mi hanno confermato questo pensiero."

Non siamo favoriti col Milan

"Non credo che la Fiorentina sia favorita contro il Milan. I rossoneri sono una squadra forte, con giocatori di livello altissimo. Hanno una rosa molto organizzata, mentre in campo non sembrano sincronizzati. Il periodo di difficoltà attraversato dalla Fiorentina poco tempo fa non è da dimenticare, quindi dovranno entrare in campo con la massima umiltà. Le partite con Parma, Empoli e Cagliari saranno due test importantissimi per capire se la Fiorentina è cambiata, in positivo oppure è rimasta la stessa."