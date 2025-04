Parla Palladino e Commisso ascolta. Il presidente è in sala stampa

Tra pochi minuti parlerà Raffaele Palladino in diretta dal Viola Park. Ma ad ascoltare le sue risposte ci sarà un ospite speciale, ovvero Rocco Commisso. Il presidente viola, come potete vedere dalla nostra foto, è presente in sala stampa assieme alla moglie Catherine e al dg Alessandro Ferrari. Un segnale chiaro che la proprietà vuole lanciare, anche in vista della sfida contro il Milan sabato alle 20.45.