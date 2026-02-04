Chiambretti: “Sabato una battaglia fra poveri. Che vinca il peggiore!”

Piero Chiambretti, comico, conduttore televisivo e noto tifoso granata, è intervento ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole:
Quella tra Fiorentina e Torino è una battaglia tra poveri. Entrambe le squadre ad inizio stagione dovevano essere la sorpresa e lo sono state, ma in negativo. Le due squadre non sono state costruite per difendersi dal baratro della Serie B. Il calcio italiano non è più divertente, ormai si fa fatica a vedere delle belle partite in Italia. Domenica non sappiamo se la curva Maratona sarà presente, ma resta comunque una partita fondamentale perché chi vince respira. Gli acquisti del Torino sono stati tutti molto interessanti; Prati potrebbe diventare fondamentale ma domenica non ci sarà. Asslani? E' un buon giocatore ma a Torino sembrava quasi in vacanza. Anche Ngonge doveva essere un fenomeno ed è già partito. Biraghi hanno cercato di venderlo ma non ci sono riusciti e adesso è fuori rosa; anche questo è un acquisto incomprensibile. Vanoli? A me piaceva, a Torino aveva fatto bene fino ad un certo punto poi verso la fine la squadra ha iniziato a perdere e lui ha pagato questa "mollezza" del gruppo. A Firenze è arrivato in una squadra che perdeva da mesi e gli va dato atto di questa scelta. Vi saluto in bellezza: sabato vinca il peggiore!
