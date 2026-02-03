Borghi sul mercato: “La Fiorentina ha capito di dover avere umiltà. Rugani? Vi dico”

Il giornalista Stefano Borghi, sul proprio canale Youtube, ha commentato il mercato della Fiorentina con l'arrivo di cinque innesti:
La Fiorentina è un elefante nella zona salvezza, ha fatto il mercato con le giuste modalità. E' diverso dalle ambizioni di questa estate, sono arrivati giocatori adatti al gioco di Vanoli. Sono arrivati due esterni alti con Harrison che è evoluto dal punto di vista tattico. Penso che possano avere un buon impatto. Poi sono arrivate due mezzale: il mercato a centrocampo è stato totalmente sbagliato in estate, era completamente da ripensare. Questo è il mercato di una squadra che ha capito di dover avere umiltà e spirito operaio, invece che paventare cose tecniche.
La difesa—
Rugani bisogna capire se sta bene, può portare tranquillità e leadership Un giocatore come lui è più utile in mezzo rispetto a Pongracic e Pablo Marì. Solo Comuzzo ha trovato un miglioramento da inizio stagione.
