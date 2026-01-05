Cesari sul contatto Piccoli-Baschorotto: “Stiamo arrivando alla moviola in campo”

Il giudizio è durissimo: «Questa è una situazione di grande imbarazzo, stiamo arrivando alla moviola in campo. Mi assumo la responsabilità di dire che se fossi il designatore, Marini starebbe fermo per tanto, tanto tempo».
Anche Graziano Cesari prende posizione sul rigore prima concesso e poi revocato alla Fiorentina. L’ex arbitro, intervenuto a Sportmediaset, non nasconde la propria contrarietà sull’intervento del VAR e parla apertamente di una gestione confusa dell’episodio.
«La Penna dà il rigore ed è deciso. Poi vanno a vedere la trattenuta, ma qui si trattengono tutti: l’attaccante sente l’avversario e il difensore fa lo stesso. Baschirotto dice di essere stato tirato al collo e al VAR mostrano solo quelle immagini, così l’arbitro inevitabilmente revoca il rigore. Ma non ha senso l’intervento del VAR», spiega Cesari.
Il giudizio è durissimo: «Questa è una situazione di grande imbarazzo, stiamo arrivando alla moviola in campo. Mi assumo la responsabilità di dire che se fossi il designatore, Marini starebbe fermo per tanto, tanto tempo».
