Cesari sul contatto Piccoli-Baschorotto: “Stiamo arrivando alla moviola in campo”

Il commento dell'ex arbitro sul contatto tra Piccoli e Baschirotto e sulla gestione di La Penna e Var
Anche Graziano Cesari prende posizione sul rigore prima concesso e poi revocato alla Fiorentina. L’ex arbitro, intervenuto a Sportmediaset, non nasconde la propria contrarietà sull’intervento del VAR e parla apertamente di una gestione confusa dell’episodio.

«La Penna dà il rigore ed è deciso. Poi vanno a vedere la trattenuta, ma qui si trattengono tutti: l’attaccante sente l’avversario e il difensore fa lo stesso. Baschirotto dice di essere stato tirato al collo e al VAR mostrano solo quelle immagini, così l’arbitro inevitabilmente revoca il rigore. Ma non ha senso l’intervento del VAR», spiega Cesari.

Il giudizio è durissimo: «Questa è una situazione di grande imbarazzo, stiamo arrivando alla moviola in campo. Mi assumo la responsabilità di dire che se fossi il designatore, Marini starebbe fermo per tanto, tanto tempo».

