Cesari: “Rigore su Vlahovic? Non c’era. Lo hanno confermato anche Uefa e Fifa”

Le parole dell'ex arbitro, Graziani Cesari, sulla scelta del Var di non concedere il rigore alla Juventus sul fallo sull'azione di Vlahovic
Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato a Sportmediaset del rigore non dato alla Juventus contro la Fiorentina sabato sera. La sua analisi:

Il Var non può captare il braccio sinistro di Pablo Marì che commette il fallo, o il braccio destro di Vlahovic che commette una trattenuta. Quindi si fida della parte finale, e inevitabilmente fischia il calcio di rigore. Il difensore viola però va giù col piede sinistro, toccato col piede destro del serbo. Inciampo o sgambetto? Vlahovic si attacca a Pablo Marì perché non vuole farlo girare velocemente, così la maglia si deforma e inevitabilmente anche lo spagnolo si attacca al centravanti della Juventus. Qui non si tratta di un fallo in contemporanea, perché uno lo fa prima e l'altro risponde. Il Var deve intervenire in certe situazioni per dare un aiuto al direttore di gara. Questo calcio di rigore è stato sottoposto a Uefa e Fifa ed entrambe hanno dato esito positivo sulla scelta del Var, dicendo che questo non era calcio di rigore.

