Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato a Sportmediaset del rigore non dato alla Juventus contro la Fiorentina sabato sera. La sua analisi:
Cesari: "Rigore su Vlahovic? Non c'era. Lo hanno confermato anche Uefa e Fifa"
Le parole dell'ex arbitro, Graziani Cesari, sulla scelta del Var di non concedere il rigore alla Juventus sul fallo sull'azione di Vlahovic
Il Var non può captare il braccio sinistro di Pablo Marì che commette il fallo, o il braccio destro di Vlahovic che commette una trattenuta. Quindi si fida della parte finale, e inevitabilmente fischia il calcio di rigore. Il difensore viola però va giù col piede sinistro, toccato col piede destro del serbo. Inciampo o sgambetto? Vlahovic si attacca a Pablo Marì perché non vuole farlo girare velocemente, così la maglia si deforma e inevitabilmente anche lo spagnolo si attacca al centravanti della Juventus. Qui non si tratta di un fallo in contemporanea, perché uno lo fa prima e l'altro risponde. Il Var deve intervenire in certe situazioni per dare un aiuto al direttore di gara. Questo calcio di rigore è stato sottoposto a Uefa e Fifa ed entrambe hanno dato esito positivo sulla scelta del Var, dicendo che questo non era calcio di rigore.
