Cesari: "L'arbitro deve vedere tutto l'episodio, anche quando Gimenez è a terra"

Graziano Cesari critica il rigore su Gimenez in Milan-Fiorentina: "Contatto lieve, VAR in errore tecnico. Gimenez rischia l'espulsione."
Durante la Moviola di Pressing, l’ex arbitro di Serie A Graziano Cesari ha commentato l’episodio del calcio di rigore concesso al Milan e ha analizzato la reazione di Gimenez quando il capitano viola Luca Ranieri gli ha chiesto di rialzarsi.

Se devi far vedere all'arbitro qualcosa devi far vedere tutta la situazione di gioco. Non è che Gimenez sia stato così bravo; quado Ranieri arriva lì gli dà un calcetto, due calcetti.. in quel caso non facciamo niente? Abisso doveva fare vedere quella situazione all'arbitro, specialmente dopo che a Torino c'era Mazzoleni al VAR e AVAR era Abisso ma non sono intervenuti. A distanza di 4 giornate di campionato c'è già tutta questa differenza?

