Cesari: “L’arbitro deve vedere tutto l’episodio, anche quando Gimenez è a terra”

Durante la Moviola di Pressing, l’ex arbitro di Serie A Graziano Cesari ha commentato l’episodio del calcio di rigore concesso al Milan e ha analizzato la reazione di Gimenez quando il capitano viola Luca Ranieri gli ha chiesto di rialzarsi.
Graziano Cesari critica il rigore su Gimenez in Milan-Fiorentina: "Contatto lieve, VAR in errore tecnico. Gimenez rischia l'espulsione."
Se devi far vedere all'arbitro qualcosa devi far vedere tutta la situazione di gioco. Non è che Gimenez sia stato così bravo; quado Ranieri arriva lì gli dà un calcetto, due calcetti.. in quel caso non facciamo niente? Abisso doveva fare vedere quella situazione all'arbitro, specialmente dopo che a Torino c'era Mazzoleni al VAR e AVAR era Abisso ma non sono intervenuti. A distanza di 4 giornate di campionato c'è già tutta questa differenza?
