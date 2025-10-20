Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la sfida tra Milan e Fiorentina, soffermandosi in particolare su alcune decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno inciso sul risultato finale.
Bergomi: “Alla Fiorentina va tutto storto. Perplessità per la gestione arbitrale”
Durante Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la sfida tra Milan e Fiorentina, criticando alcune decisioni arbitrali di Marinelli.
Il rigore concesso ai rossoneri—
Questo è un periodo in cui alla Fiorentina va storto tutto, mentre al Milan gira tutto per il verso giusto. Sul rigore, Gimenez praticamente non avverte la trattenuta: si lascia cadere non appena viene appena sfiorato al volto.
L’ex difensore ha poi puntato il dito anche sull’azione che ha portato al vantaggio rossonero:
Mi lascia perplesso la gestione dell’arbitro Marinelli, Ranieri chiedeva di poter rientrare in campo, ma l’arbitro non gliel’ha permesso, e intanto l’azione si sviluppava dall’altra parte. Una scelta difficile da comprendere.
