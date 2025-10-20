Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bergomi: “Alla Fiorentina va tutto storto. Perplessità per la gestione arbitrale”

news viola

Bergomi: “Alla Fiorentina va tutto storto. Perplessità per la gestione arbitrale”

Bergomi: “Alla Fiorentina va tutto storto. Perplessità per la gestione arbitrale” - immagine 1
Durante Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la sfida tra Milan e Fiorentina, criticando alcune decisioni arbitrali di Marinelli.
Redazione VN

Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la sfida tra Milan e Fiorentina, soffermandosi in particolare su alcune decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno inciso sul risultato finale.

Il rigore concesso ai rossoneri

—  

Questo è un periodo in cui alla Fiorentina va storto tutto, mentre al Milan gira tutto per il verso giusto. Sul rigore, Gimenez praticamente non avverte la trattenuta: si lascia cadere non appena viene appena sfiorato al volto.

L’ex difensore ha poi puntato il dito anche sull’azione che ha portato al vantaggio rossonero:

Mi lascia perplesso la gestione dell’arbitro Marinelli, Ranieri chiedeva di poter rientrare in campo, ma l’arbitro non gliel’ha permesso, e intanto l’azione si sviluppava dall’altra parte. Una scelta difficile da comprendere.

Leggi anche
Pioli, nervosismo con Toni in diretta a Dazn: “Ma le vedete le partite?”
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA