Cecchi: “De Gea troppo forte, non l’avrei mai tolto. Firenze, stiamo uniti”

Obbligatorio fare muro intorno alla squadra

Terracciano? Se fossi io il tecnico della Fiorentina, non avrei mai cambiato il portiere, perché De Gea è molto più forte di Terracciano. In più questa è una competizione che per me è importantissima. Però, se Palladino ha deciso questa strada, io lo accetto. E tutti noi tifosi dobbiamo stare con Terracciano. E' il momento di fare muro intorno alla squadra. Sono contento che la Fiorentina giochi ad Atene, perché alle prime uscite i mugugni del pubblico al Franchi non avrebbero fatto bene al portiere viola. Questo mese sarà molto complicato, con 6 partite tra Serie A e Conference. E' il momento di stare uniti. La Fiorentina in questa stagione è illogica, indecifrabile. E' capace di distruggere l'Inter e perdere con Monza e Verona.