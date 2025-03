Il vecchio “nemico” e la voglia di campo: Terracciano spera in una chance

Chi gioca in porta giovedì in Conference League ad Atene? Finora Palladino ha sempre scelto l'alternanza. In ballo anche la "sfida" a Dragowski

Simone Bargellini Vice direttore 4 marzo 2025 (modifica il 4 marzo 2025 | 18:37)

La Fiorentina mette nel mirino la trasferta di giovedì ad Atene. In valigia i cattivi ricordi (dei pochi reduci dalla finale di maggio) e la voglia di mettere già in discesa il discorso qualificazione ai Quarti di Finale. Palladino non avrà abbondanza in nessun reparto, tra i tanti acciaccati e le due assenze dalla lista Uefa (Ndour e Marì), anche se il rientro di Kean è un bel toccasana. Fagioli e Comuzzo saranno le altre probabili novità dal 1' (occhio anche a Richardson), mentre è tutta da scoprire la scelta che sarà fatta tra i pali. Da agosto ad oggi la scelta è sempre stata chiara: in Conference League gioca chi non è titolare in campionato. Nel preliminare con la Puskas toccò a De Gea (che fece panchina nelle prime tre giornate di Serie A), poi gerarchie ribaltate con lo spagnolo sempre presente in campionato e Terracciano impiegato in Europa (con in mezzo il cameo di Martinelli contro il Lask). Sarà così anche in Grecia?

Terracciano e Dragowski, quanti incroci — Indizi al momento non ne sono arrivati e il tema sarà sicuramente toccato nella conferenza stampa di vigilia. Terracciano spera di poter tornare in campo a distanza di quasi 3 mesi dalla trasferta di Guimaraes del 19 dicembre scorso. In una partita che presenta anche un incrocio particolare: dalla parte opposta del campo, a difendere i pali del Panathinaikos, ci sarà infatti quel Dragowski a cui Terracciano strappò, contropronostico, la Grande Occasione della carriera. Brevissimo riassunto per i meno informati: nel gennaio 2019 Empoli e Fiorentina si accordano per uno scambio di prestiti per la porta, il polacco va in azzurro a fare il titolare mentre Terracciano arriva a Firenze per fare da secondo a Lafont. L'estate successiva, Dragowski - reduce da 6 mesi strepitosi ad Empoli - viene scelto come nuovo portiere dell'era Commisso, ma viene confermato anche il classe '90 con il compito designato di vice. E nelle prime due stagioni va effettivamente così, poi con l'avvento di Italiano nel 2021, Terracciano opera il sorpasso approfittando di qualche disavventura del polacco, fino a defenestrarlo del tutto. Dragowski riparte dallo Spezia prima e dal Pana oggi, mentre il buon Pietro dopo aver "respinto" le insidie di Gollini e Christensen, ha ceduto lo scettro a De Gea. Adesso il possibile faccia a faccia con il passato giovedì, Palladino permettendo.