Cecchi: “Pioli ha scelto il calcio rispetto al denaro. Ecco il mio pensiero su Dzeko”

"Tutte le strade viola portano in Arabia. Stefano Pioli credo che sia la scelta migliore che la Fiorentina potesse fare. Per come si erano messe le cose, dopo l'addio di Palladino, questa è la decisione più giusta. Pioli è il punto più alto che possa toccare la Fiorentina. La sua esperienza, unita alla grandezza dell'uomo, lo rendono un grande tecnico. E' bello tifare Pioli, soprattutto per il tratto umano. Sono stato sempre contro le "minestre riscaldate", ma in questo caso è diverso. Pioli andò via da Firenze per dignità, mentre non ho capito l'addio di Palladino. In più, rifiuterà 12 milioni dall'Arabia per prenderne 3 a Firenze. Ha scelto il calcio, rispetto al denaro."