L’esperto: “Ecco perché Pioli potrà tornare in Italia il 3 luglio”

"L'arrivo di Pioli in viola dipende dalla normativa fiscale che in Arabia è diversa da quella italiana. Gli stipendi, in Arabia, non sono tassati. E' un grande vantaggio, che aiuta le squadre del campionato saudita ad offrire cifre folli per allenatori e giocatori. In Italia, la tassazione è tra il 45% e il 50%, quindi la differenza è enorme. Pioli, per beneficiare dell'esenzione fiscale dell'anno solare 2025, deve risiedere in Arabia Saudita per almeno 183 giorni. La metà, più uno, dei giorni presenti in un anno. In caso non arrivi al numero di giorni prestabilito, dovrà versare le tasse in Italia dello stipendio percepito all'estero. Facendo il conto dall'1 gennaio, Pioli potrà tornare in Italia il 3 di luglio. In caso contrario dovrà pagare quasi tre milioni al fisco italiano. Lo scorso anno, visto il trasferimento a Settembre, non ha usufruito di questo vantaggio nella scorsa metà di contratto. Vorrebbe evitare, di perdere questa possibilità per due volte consecutivamente."