Cecchi: “Kean-Gudmundsson pazzeschi. Solo un’altra coppia è migliore di loro”

"Oggi è una meraviglia tifare Fiorentina. La vittoria di ieri, poi, ha scatenato una delle qualità migliori dei fiorentini: l'ironia. Thiago Motta? Ha tenuto Vlahovic e Yldiz in panchina, lo ringraziamo per questo (n.d.r. scherza). Siamo brutte persone, sì, (n.d.r. scherza) ma quando vediamo Vlahovic in panchina, Nico Gonzalez giocare così, e Chiesa perdere in finale di Coppa di Lega Inglese con il Liverpool, con un nostro centrocampista ex Juventus (Fagioli) che fa una partita clamorosa come quella di ieri, oltre all'avere un attaccante ex bianconero (Kean) che sta facendo una grandissima stagione, gongoliamo e non poco".