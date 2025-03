Ufficiale: la Fiorentina è la più pazza del campionato. Una mossa per la svolta

Se l'aspettavano in pochi una partita così anche se, a pensarci bene, non è poi così sorprendente. Perchè la Fiorentina di quest'anno è la squadra più illogica e pazza del campionato, che fa tutto l'opposto di quanto dovrebbe essere "normale": perde con le ultime e vince con le prime. Poi certo se le avversarie sono derelitte come la Juve di Thiago Motta è un bell'aiuto, ma i precedenti di questa stagione con Inter, Milan, Roma, Lazio ci dicono che la squadra di Palladino contro le grandi tira fuori qualcosa di speciale. Non può essere un caso. C'è una questione tattica, sì, perchè la Fiorentina si esprime meglio se la partita la fa l'avversario, ma non basta per spiegare un fenomeno così paranormale. Sta di fatto che lo scenario di questa pazza stagione (e i giudizi che si porta dietro) sembrano potersi ribaltare un'altra volta. Aveva ragione il mio amico Marco Bucciantini, questi 4 giorni potevano far ripartire la stagione che, per molti, era già segnata. Si sbagliavano.