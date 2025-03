Bucciantini a VN: “Tutti insieme per 4 giorni. Per i bilanci c’è tempo”

La sconfitta di Napoli, le critiche a Palladino, l'appuntamento da dentro/fuori di giovedì in Conference League. Sono giorni di "passione" per la Fiorentina e per i suoi tifosi, con la vena polemica che si scatena mentre la Fiorentina si gioca la stagione. Di tutto questo abbiamo parlato con Marco Bucciantini, volto noto di Sky e apprezzato opinionista (Radio Bruno e non solo), un amico di Violanews.com. Che come sempre ci dà qualche spunto in più e certamente non banale.