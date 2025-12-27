Stefano Cecchi analizza il momento delicatissimo della Fiorentina, tra speranze esterne e responsabilità interne.
Cecchi: “Chi cambia, migliora. Con Vanoli l’opposto. Ho grandi dubbi”
“La Fiorentina deve tifare Como e Torino, ma prima di tutto deve aiutarsi da sola. Adesso è l’impresa vera”, sottolinea Cecchi, evidenziando come la salvezza passi soprattutto dalle prestazioni dei viola.
Il giudizio su Vanoli è articolato e privo di sconti:
“Vanoli non è il principale responsabile, ma non vedo migliorie”.
Il confronto con altre realtà pesa:
“Chi ha cambiato allenatore ha avuto una spinta diversa”.
Uno sguardo va anche al mercato invernale:
“A gennaio arriveranno forze nuove”, ma il dubbio resta centrale.
La domanda chiave è netta:
“È questo l’allenatore che può cambiare le sorti di una stagione disastrosa?”.
E la conclusione è carica di scetticismo:
“Per un’impresa simile serve un condottiero. Ho dei grandi dubbi”.
