Cecchi: “Chi cambia, migliora. Con Vanoli l’opposto. Ho grandi dubbi”

Stefano Cecchi analizza il momento delicatissimo della Fiorentina, tra speranze esterne e responsabilità interne.

“La Fiorentina deve tifare Como e Torino, ma prima di tutto deve aiutarsi da sola. Adesso è l’impresa vera” , sottolinea Cecchi, evidenziando come la salvezza passi soprattutto dalle prestazioni dei viola.

Il giudizio su Vanoli è articolato e privo di sconti:

“Vanoli non è il principale responsabile, ma non vedo migliorie” .

“Chi ha cambiato allenatore ha avuto una spinta diversa”.