Cecchi: “Chi cambia, migliora. Con Vanoli l’opposto. Ho grandi dubbi”

Il commento di Stefano Cecchi a Radio Bruno
Stefano Cecchi analizza il momento delicatissimo della Fiorentina, tra speranze esterne e responsabilità interne.

“La Fiorentina deve tifare Como e Torino, ma prima di tutto deve aiutarsi da sola. Adesso è l’impresa vera”, sottolinea Cecchi, evidenziando come la salvezza passi soprattutto dalle prestazioni dei viola.

Il giudizio su Vanoli è articolato e privo di sconti:

“Vanoli non è il principale responsabile, ma non vedo migliorie”.

Il confronto con altre realtà pesa:

“Chi ha cambiato allenatore ha avuto una spinta diversa”.

Uno sguardo va anche al mercato invernale:

“A gennaio arriveranno forze nuove”, ma il dubbio resta centrale.

La domanda chiave è netta:

“È questo l’allenatore che può cambiare le sorti di una stagione disastrosa?”.

E la conclusione è carica di scetticismo:

“Per un’impresa simile serve un condottiero. Ho dei grandi dubbi”.

