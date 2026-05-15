Carlo Nicoletto, detto "Carletto", è intervenuto a 30° minuto diItalia 7. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
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Carletto DJ: “Centenario? Non sono stato contattato dalla Fiorentina”
Carlo Nicoletto, detto "Carletto", è intervenuto a 30° minuto di Italia 7. Ecco le sue parole sulla Fiorentina
I tennisti necessitano di una concentrazione maggiore rispetto ai calciatori. Con questi ultimi è possibile scambiare due parole anche a ridosso dell'ingresso in campo, mentre i primi sono atleti solitari che hanno bisogno di molto più tempo per isolarsi e prepararsi. Nei giorni scorsi, ad esempio, Paolo Maldini è andato a seguire Sinner, data la nota fede milanista del tennista. Spostandoci a Firenze, lo stadio della Fiorentina appare vuoto nonostante la capienza ridotta: bisogna ammettere che l'andamento della stagione non ha aiutato l'affluenza. Al momento, non sono stato coinvolto in alcuna iniziativa per il centenario viola, sebbene abbia notato la promozione della sfida tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Per quanto mi riguarda, sarò invece protagonista di alcuni eventi legati al Como.
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