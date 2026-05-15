Giancarlo Alessandrelli, ex portiere di Juventus e Fiorentina, ospite a 30° minuto, commenta così l'avvicinamento alla partita di domenica:
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Alessandrelli: “Fiorentina deludente, stagione nata male. Centenario triste”
"Non mi aspettavo una Fiorentina così deludente: all'inizio della stagione ero convinto che la squadra potesse lottare per le prime cinque o sei posizioni. Sono rimasto profondamente deluso, ma fortunatamente si è riusciti almeno a salvare la categoria. Che questa annata serva da monito per la prossima."
Juventus?—
"Sulla Juventus, credo che con Spalletti abbia fatto un salto di qualità. La rosa è forte, ma alcuni acquisti non hanno ripagato le aspettative: Openda e David sembravano due fenomeni, invece sono apparsi spaesati. Luciano le ha provate tutte e alla fine è riuscito a dare un gioco molto bello alla squadra; con Vlahovic per tutta la stagione la Juventus avrebbe raggiunto la Champions molto in anticipo."
Ancora Fiorentina—
"Contro la Fiorentina non sarà una partita facile, anche se la salvezza ormai raggiunta farà stare i viola più sereni. L'annata pessima della Fiorentina è figlia di tanti fattori. Mi auguro che in futuro entrambi i club possano tornare a raggiungere i propri obiettivi. Il centenario sarà purtroppo triste: oltre ai recenti lutti che hanno colpito la società, la stagione è stata fallimentare per molti motivi. Non so cosa sia successo di preciso, ma temo che neanche i giocatori sappiano dare una risposta a queste difficoltà. A settembre tutti davano la Fiorentina in Europa, invece fin dall'inizio si è ritrovata a lottare per non retrocedere. Firenze nell'anno in cui c'ero io, per me, è stata la squadra più forte mai vista in città. Ho rivissuto le stesse sensazioni avute alla Juventus. Il livello era altissimo."
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