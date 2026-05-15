Alessandrelli: “Fiorentina deludente, stagione nata male. Centenario triste”

Giancarlo Alessandrelli, ex di Juventus e Fiorentina, ospite a 30° minuto, commenta così l'avvicinamento alla partita di domenica

Alessio Vannini 15 maggio - 19:58

Giancarlo Alessandrelli, ex portiere di Juventus e Fiorentina, ospite a 30° minuto, commenta così l'avvicinamento alla partita di domenica:

"Non mi aspettavo una Fiorentina così deludente: all'inizio della stagione ero convinto che la squadra potesse lottare per le prime cinque o sei posizioni. Sono rimasto profondamente deluso, ma fortunatamente si è riusciti almeno a salvare la categoria. Che questa annata serva da monito per la prossima."

Juventus? — "Sulla Juventus, credo che con Spalletti abbia fatto un salto di qualità. La rosa è forte, ma alcuni acquisti non hanno ripagato le aspettative: Openda e David sembravano due fenomeni, invece sono apparsi spaesati. Luciano le ha provate tutte e alla fine è riuscito a dare un gioco molto bello alla squadra; con Vlahovic per tutta la stagione la Juventus avrebbe raggiunto la Champions molto in anticipo."

Ancora Fiorentina — "Contro la Fiorentina non sarà una partita facile, anche se la salvezza ormai raggiunta farà stare i viola più sereni. L'annata pessima della Fiorentina è figlia di tanti fattori. Mi auguro che in futuro entrambi i club possano tornare a raggiungere i propri obiettivi. Il centenario sarà purtroppo triste: oltre ai recenti lutti che hanno colpito la società, la stagione è stata fallimentare per molti motivi. Non so cosa sia successo di preciso, ma temo che neanche i giocatori sappiano dare una risposta a queste difficoltà. A settembre tutti davano la Fiorentina in Europa, invece fin dall'inizio si è ritrovata a lottare per non retrocedere. Firenze nell'anno in cui c'ero io, per me, è stata la squadra più forte mai vista in città. Ho rivissuto le stesse sensazioni avute alla Juventus. Il livello era altissimo."