Prima della sfida contro la Fiorentina, il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo, ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando l’importanza della partita per l’ambiente nerazzurro:“Non ho spiegato nulla ai miei compagni. È una partita che si sente nell’aria, sono qua da 6 anni ed è sempre stato il sogno della gente”.
Caracciolo: "Il derby con la Fiorentina ha un sapore diverso"
Le parole del capitano del Pisa ai microfoni di Dazn
Il difensore ha poi rimarcato il peso della rivalità: “Tutte le partite saranno difficili ma questa ha un sapore diverso. Sappiamo la rivalità e ci teniamo a fare bene”.
