Caracciolo: “Il derby con la Fiorentina ha un sapore diverso”

Prima della sfida contro la Fiorentina, il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo, ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando l’importanza della partita per l’ambiente nerazzurro:“Non ho spiegato nulla ai miei compagni. È una partita che si sente nell’aria, sono qua da 6 anni ed è sempre stato il sogno della gente”.