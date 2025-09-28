Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Caracciolo: “Il derby con la Fiorentina ha un sapore diverso”

news viola

Caracciolo: “Il derby con la Fiorentina ha un sapore diverso”

Caracciolo
Le parole del capitano del Pisa ai microfoni di Dazn
Redazione VN

Prima della sfida contro la Fiorentina, il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo, ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando l’importanza della partita per l’ambiente nerazzurro:“Non ho spiegato nulla ai miei compagni. È una partita che si sente nell’aria, sono qua da 6 anni ed è sempre stato il sogno della gente”.

Il difensore ha poi rimarcato il peso della rivalità: “Tutte le partite saranno difficili ma questa ha un sapore diverso. Sappiamo la rivalità e ci teniamo a fare bene”.

Leggi anche
Vaira: “Il Pisa arriva bene alla sfida, possiamo recuperare i punti persi”
Nicolussi Caviglia: “Derby molto importante. Vogliamo onorare la maglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA