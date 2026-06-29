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Capuano: “Viery buon giocatore, ma Paratici ha un problema su tutti”

Ezio Capuano
Ezio "Eziolino" Capuano è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Fabio Grosso. Ecco la sua opinione.
Redazione VN

Ezio "Eziolino" Capuano è intervenuto su Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Fabio Grosso. Ecco la sua opinione.

"Credo che il problema principale della Fiorentina sono i tantissimi giocatori che tornerann0 in rosa. Paratici dovrà cercare di darne via tanti. Viery, invece, secondo me è un buon acquisto ma, ripeto, il problema principale di Paratici è quello di dar via i troppi giocatori che torneranno alla base".

Su Parisi

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"Stava facendo bene, purtroppo il calcio è uno sport di contatti ed è ha avuto questo brutto infortunio. Sono sicuro che tornerà più forte di prima, e nel 4-3-3 di Grosso potrà fare sia il terzino che l'esterno. L'importante è innanzitutto che rientri bene fisicamente dopo l'infortunio".

Su Viery

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"Mi sembra forte, anche se bisogna vedere come si ambienterà. Il campionato italiano non è facile, però Viery mi sembra imponente fisicamente e di qualità per quanto riguarda il piede. Credo sia un buon acquisto".

 

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