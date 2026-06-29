Capuano: “Viery buon giocatore, ma Paratici ha un problema su tutti”

Su Parisi

"Stava facendo bene, purtroppo il calcio è uno sport di contatti ed è ha avuto questo brutto infortunio. Sono sicuro che tornerà più forte di prima, e nel 4-3-3 di Grosso potrà fare sia il terzino che l'esterno. L'importante è innanzitutto che rientri bene fisicamente dopo l'infortunio".