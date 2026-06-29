Ferrara: “I viola stanno puntando sui giovani. Non si deve ripetere un Kayode-bis”

"Credo che Viery sia un investimento, è giovane ed in pochi lo conoscono. È un giocatore che credo abbia dei buoni margini di miglioramento, per il resto bisognerà vederlo giocare. Secondo me, è stato seguito a lungo da Paratici, il quale ha voluto scommetterci pagando una cifra così alta. Mi immagino che Grosso sia stato d'accordo con questa idea, di sicuro in questo momento abbiamo due centrali di centrodestra e due di centrosinistra, il reparto quindi è completo. La buona notizia, poi, è che la Fiorentina si è mossa comprando piuttosto che vendendo (e ne avrebbe bisogno in questo momento). Credo, inoltre. che per trovare un giocatore così si sia attivato e rinnovato bene anche il settore scouting".