Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sul suo calciomercato.
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Ferrara: “I viola stanno puntando sui giovani. Non si deve ripetere un Kayode-bis”
"Credo che Viery sia un investimento, è giovane ed in pochi lo conoscono. È un giocatore che credo abbia dei buoni margini di miglioramento, per il resto bisognerà vederlo giocare. Secondo me, è stato seguito a lungo da Paratici, il quale ha voluto scommetterci pagando una cifra così alta. Mi immagino che Grosso sia stato d'accordo con questa idea, di sicuro in questo momento abbiamo due centrali di centrodestra e due di centrosinistra, il reparto quindi è completo. La buona notizia, poi, è che la Fiorentina si è mossa comprando piuttosto che vendendo (e ne avrebbe bisogno in questo momento). Credo, inoltre. che per trovare un giocatore così si sia attivato e rinnovato bene anche il settore scouting".
Sui giovani viola—
"In Under-21 ci giocano Ndour, Comuzzo, ed anche l'obiettivo Koleosho. Questo mi fa pensare che i viola stiano pensando al futuro basandosi e cercando di valorizzare i giovani. I gigliati, comunque, saranno rivoluzionati in questa stagione, e credo che la rosa sarà cambiata in profondità guardando soprattutto ai giovani. Anche perché non vorrei si ripetesse un Kayode-bis, quella fu una partenza davvero sbagliata a mio avviso".
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