Brovarone: “Viery e Pongracic insieme? Sì, ecco perché. E Comuzzo va valorizzato”

L'intermediario di mercato e opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina.

Redazione VN 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 18:22)

L'intermediario di mercato e opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Fabio Grosso.

"Viery? Ci sono delle gerarchie comunicative nei club, per cui talvolta si punta ad annunciare come prima operazione un colpo e può avere un significato molteplice. Non so, comunque, se si è voluto dare un segnale importante, andrei con cautela. Per quanto riguarda le sue qualità, speriamo che siamo quelle che ci hanno raccontato. I difensori brasiliani, sicuramente, sono spesso un'incognita, mi auguro che si sia azzeccato l'acquisto".

Sulla difesa viola — "Pongracic e Viery come centrali? Per rendimento ed esperienza credo che siano due giocatori che possono giocare insieme. Credo, poi, che Pongracic necessiti di uno fisico come Viery accanto. Dopodiché, bisogna dire che Viery è molto giovane e che dovrà dimostrare subito chi è".

Su Koleosho — "Se si sta aspettando di chiudere l'operazione, forse è perché ci sono di mezzo altre squadre. È una partita di scacchi quando un giocatore ha diverse squadre che lo seguono. Sicuramente, quando vanno per le lunghe queste situazioni rischiano di stancare. La Fiorentina, comunque, è preparata con alternative secondo me".

Su Piccoli — "La Fiorentina ha fatto un super-investimento su di lui, e credo che Piccoli abbia accusato soprattutto la stagione pessima dell'anno scorso dei viola. Detto ciò, è un centravanti italiano, giovane, e per un certo tipo di squadre può rappresentare davvero una certezza. Può sicuramente migliorare, certamente va capito come ammortizzare il suo costo".

Su Comuzzo — "Va valorizzato assolutamente, e la Fiorentina deve esser brava a saperne esaltare il valore nonostante le difficoltà che ha avuto quest'anno. I viola devono puntare ancora su di lui".

Su Ruggeri — "Sarebbe un grande acquisto, l'Atletico ha preso Grimaldo e quindi si è creata questa situazione. Non credo che lui abbia molta voglia di venire a Firenze però".