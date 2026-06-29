Nel corso del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Riccardo Galli per dire la sua sui tanti giocatori che la Fiorentina dovrà riuscire a vendere nel corso di questo mercato estivo. Ecco le due dichiarazioni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Kean fa la differenza, deve rimanere” E applaude l’arrivo di Viery
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R. Galli: “Kean fa la differenza, deve rimanere” E applaude l’arrivo di Viery
Riccardo Galli al Pentasport: "Kean deve restare se ha voglia. Vi spiego perché Viery è un acquisto azzeccato"
Kean preferirei tenerlo, perché sono convinto che difficilmente si ariverà alla cifra scritta sulla clausola. Lui fa la differenza e sarà Paratici a parlarci. Se rimane volentieri allora va tenuto, ma se non ha voglia non ha senso. La Fiorentina non corre spesso il rischio delle minusvalenze, Paratici farà qualosa di importante a livello di mercato in uscita. Stiamo attenti all'affare Piccoli, venderlo un anno dopo a 27 mln è impossibile.
Il primo acquisto viola—
Viery è un'operazione importante, un difensore che allarga il reparto in cui c'era bisogno. Bene che sia arrivato adesso, per adattarsi meglio. Prendere un giovane (2005) può essere un'acquisto funzionale, soprattutto con Grosso in panchina.
viery
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