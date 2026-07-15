Dario Canovi, agente di mercato, ha parlato a TMW Radio del lavoro di Fabio Paratici alla Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Canovi: “Paratici abituato ad una cosa. Bravo lui e la Fiorentina”
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Canovi: “Paratici abituato ad una cosa. Bravo lui e la Fiorentina”
Le parole dell'agente di mercato, Dario Canovi, sul lavoro svolto fino a questo momento da Fabio Paratici alla Fiorentina
È comprovato che Paratici sia un ottimo direttore sportivo, anche abituato a spendere tanto, come faceva alla Juventus. Quando hai i soldi è più facile fare mercato, quindi bravo lui, ma anche brava Fiorentina.
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