Calvarese: “Doveri è una garanzia, ma occhio alle panchine ed a Spalletti”

"Doveri è una designazione blindata. La gara va fatta, ma sulla carta Daniele Doveri da delle garanzie. Per motivi di età non è un internazionale, ma queste partite le ha fatte. Se può ammonisce poco, ha equilibrio, ed ha dialogo con i giocatori. Fiorentina-Juventus è sempre stata una gara difficile, ma quest'anno lo è ancora di più. La classifica della Fiorentina potrebbe contribuire all'inasprimento della gara. Non a caso viene Daniele Doveri, e forse in altre situazioni Rocchi avrebbe potuto rischiare di più. L'arbitro conosce bene i giocatori e le squadre, le ha arbitrate spesso, anche i giocatori si fidano di un arbitro così esperto. Negli anni si è costruito un'empatia con i giocatori. Il quarto uomo è un internazionale, Marchetti, gestire le panchine a Firenze non è semplice, e Spalletti qualche volta riesce a far arrabbiare i tifosi."