L. Speciale: “La Juventus non mi evoca niente. Calciatori primi responsabili”

Luca Speciale è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
"Fiorentina-Juventus mi evoca tanti ricordi. Adesso basta la classifica per motivare la squadra ad avere un atteggiamento diverso. Adesso la sfida con Juventus oggi non mi evoca niente. Un tempo andavano in campo sfide leggendarie ma soprattutto giocatori di un certo livello. Sono molto arrabbiato con la squadra. Questo giocattolo è stato montato male tanto tempo fa. Ma nulla giustifica questo ultimo posto. Mi è piaciuto come ha parlato Vanoli. Si parla di tante cose ma non vedo rabbia e furore agonistico. A Genova, Gudmundsson ha finalmente giocato (in parte) la partita. Il sonno di kean non mi preoccupa allo stesso modo. Il problema sta dietro soprattutto: a centrocampo e in difesa. Domani è importante vedere qualcosa di diverso".
