Buso: “Ferrari e Pradè non hanno nessuno a cui rendere conto. Non esiste”

L'ex viola sposta l'obiettivo: "Non è sempre colpa degli allenatori. La Fiorentina ha delle lacune a livello societario"

Redazione VN 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 15:05)

L'ex viola Renato Buso si è espresso sulla responsabilità della crisi della Fiorentina e su quello che non sta funzionando a livello di gestione societaria:

"La Fiorentina non ha spirito, non ha identità, e quando le cose vanno male ci si mette anche la sfortuna. Il presidente ha investito 90 milioni, ma la società ha mostrato i limiti che si erano già visti negli anni precedenti, che erano stati nascosti da qualche buon risultato. E' una società che non ha mai costruito qualcosa di più" ha detto a Lady Radio.

"Tutti i problemi sono sempre ricaduti sugli allenatori - ha proseguito - ma manca una struttura societaria ben definita a piramide. Si ha la sensazione che Ferrari e Pradè non abbiano nessuno a cui dover rendere conto, nessuno che li possa giudicare. Chi li manda via? Nessuno ha la forza di farlo. Pioli può anche essere esonerato, ma i dirigenti?" si chiede Renato Buso.

Sulla squadra: "Mi preoccupa la debolezza, anche se vai in vantaggio e giochi contro una squadra così in difficoltà come era il Milan, perdi comunque. Stefano io l'ho anche criticato, ma in questo momento è solo. Le dichiarazioni di Pradè dove portano? Ci vuole un dirigente forte che vada nello spogliatoio a dire certe cose". Pradè, sarà addio a giugno?