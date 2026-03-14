Buso: “Non dobbiamo attaccare i giocatori. Vanoli, meno cambi possibili”

"Se fossi in Vanoli confermerei i titolari il più possibile. Dalla gara contro la Cremonese passa tanto del finale di stagione della Fiorentina. Credo che la società e la piazza abbiano capito quanto serva fare risultato a Cremona. Tutti devono restare uniti finchè la squadra non esce da questa situazione complicata. Io ho vissuto momenti difficili con la Fiorentina, e mi viene da dare un consiglio. Noi non dobbiamo puntare il dito sui giocatori, non è il momento."