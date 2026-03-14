Renato Buso, ex attaccante della Fiorentina, ha detto la sua a Lady Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Buso: “Non dobbiamo attaccare i giocatori. Vanoli, meno cambi possibili”
news viola
Buso: “Non dobbiamo attaccare i giocatori. Vanoli, meno cambi possibili”
Tanto del futuro della Fiorentina passa dalla partita di Cremona. Paolo Vanoli si affiderà ai suoi fedelissimi
"Se fossi in Vanoli confermerei i titolari il più possibile. Dalla gara contro la Cremonese passa tanto del finale di stagione della Fiorentina. Credo che la società e la piazza abbiano capito quanto serva fare risultato a Cremona. Tutti devono restare uniti finchè la squadra non esce da questa situazione complicata. Io ho vissuto momenti difficili con la Fiorentina, e mi viene da dare un consiglio. Noi non dobbiamo puntare il dito sui giocatori, non è il momento."
© RIPRODUZIONE RISERVATA