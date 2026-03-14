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Buso: “Non dobbiamo attaccare i giocatori. Vanoli, meno cambi possibili”

Buso: “Non dobbiamo attaccare i giocatori. Vanoli, meno cambi possibili” - immagine 1
Tanto del futuro della Fiorentina passa dalla partita di Cremona. Paolo Vanoli si affiderà ai suoi fedelissimi
Redazione VN

Renato Buso, ex attaccante della Fiorentina, ha detto la sua a Lady Radio:

"Se fossi in Vanoli confermerei i titolari il più possibile. Dalla gara contro la Cremonese passa tanto del finale di stagione della Fiorentina. Credo che la società e la piazza abbiano capito quanto serva fare risultato a Cremona. Tutti devono restare uniti finchè la squadra non esce da questa situazione complicata. Io ho vissuto momenti difficili con la Fiorentina, e mi viene da dare un consiglio. Noi non dobbiamo puntare il dito sui giocatori, non è il momento."

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