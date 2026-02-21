Burdisso: “Commisso, valori simili ai Moratti. Tre anni molto belli in viola”

Nicolas Burdisso riveste da qualche mese il ruolo di direttore sportivo del Monza, in Serie B. L'ex Dt viola ha concesso un'intervista a Radio TV Serie A. Tra i temi affrontati anche il periodo vissuto a Firenze e in particolare il rapporto con Rocco Commisso:
"A Firenze 3 anni molto competitivi, purtroppo non siamo riusciti a regalare a Commisso un trofeo che avrebbe meritato"
Aveva dei valori molto simili alla famiglia Moratti. Soprattutto un grandissimo rispetto per le persone, rispetto per il calcio insieme alla famiglia, è stato bello vedere la sua voglia di costruire un qualcosa nel calcio nella sua terra d'origine, ma portando anche le idee della sua mentalità americana. Alla Fiorentina ho vissuto grande identità, grande senso di appartenenza e allo stesso tempo grandissima complessità nel portare avanti un'azienda molto importante. Ha costruito un centro sportivo unico al mondo. Nei 3 anni che sono stato io, sono stati 3 anni molto belli, molto competitivi, abbiamo raggiunto finali di Conference, purtroppo non siamo riusciti a regalargli un trofeo che lui avrebbe meritato. Rimane una persona con una mentalità diversa, mi auguro che la famiglia possa continuare perché sono delle bellissime persone.
