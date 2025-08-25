Budel: “Gudmundsson deve stare più vicino a Kean. Piccoli? Avrà spazio”

"La Fiorentina non ha fatto una grande gara. Il Cagliari stava meglio fisicamente, mentre i viola il momento migliore lo hanno avuto dopo il gol, con Fagioli che ha provato a prendere in mano il pallino del gioco. I gigliati però sono stati complessivamente lenti. Cagliari? È riuscito a creare una squadra corta ed aggressiva nonostante i giocatori che son partiti. I viola, però, devono cercare di fare qualcosa in più. Il pressing non è stato molto sviluppato, e di conseguenza il Cagliari è riuscito spesso ad uscire bene dalla propria metà campo. Centrocampisti in più dal mercato per la Fiorentina? Non credo ce ne sia estrema necessità. Ndour, Mandragora, Fagioli, Sohm: i viola hanno tanti interpreti, e non c'è urgenza di intervenire sul mercato a mio avviso. Credo che ieri, comunque, la Fiorentina sia stata un po' fiacca. È fisiologico che i viola siano in questo momento un po' indietro a livello fisico".