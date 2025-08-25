Budel: “Gudmundsson deve stare più vicino a Kean. Piccoli? Avrà spazio”

Le parole dell'ex giocatore ed attuale commentatore DAZN.
L'ex centrocampista Alessandro Budel ha parlato oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli.
"La Fiorentina non ha fatto una grande gara. Il Cagliari stava meglio fisicamente, mentre i viola il momento migliore lo hanno avuto dopo il gol, con Fagioli che ha provato a prendere in mano il pallino del gioco. I gigliati però sono stati complessivamente lenti. Cagliari? È riuscito a creare una squadra corta ed aggressiva nonostante i giocatori che son partiti. I viola, però, devono cercare di fare qualcosa in più. Il pressing non è stato molto sviluppato, e di conseguenza il Cagliari è riuscito spesso ad uscire bene dalla propria metà campo. Centrocampisti in più dal mercato per la Fiorentina? Non credo ce ne sia estrema necessità. Ndour, Mandragora, Fagioli, Sohm: i viola hanno tanti interpreti, e non c'è urgenza di intervenire sul mercato a mio avviso. Credo che ieri, comunque, la Fiorentina sia stata un po' fiacca. È fisiologico che i viola siano in questo momento un po' indietro a livello fisico".
Su Gudmundsson
"Lui deve entrare di più nel vivo del gioco, e ieri ha toccato troppi pochi palloni. Ha qualità, ha tiro. Deve giocare molto più vicino a Kean, e deve partecipare di più alla manovra viola".