Bucchioni: “Troppi danni. Commisso, abbandona! Serve una vera ribellione”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, esprimendosi così sulla critica situazione della squadra dopo la sconfitta europea in Svizzera:
Se ne devono andare tutti, non si salva nessuno. Gli auguro il meglio per il loro futuro professionale ma in questo momento nessuno di loro è in grado di risollevarci da questa situazione. Rifaccio un appello a Rocco Commisso, a nome di chi ama la Fiorentina: deve intervenire e abbandonare tutto. La stima a livello personale rimane intatta ma è impossibile che tiri fuori, con il resto della società, la Fiorentina da questa situazione critica: sono stati fatti troppi danni.
Il problema... ai piani alti—
L'allenatore non vede più le partite, ogni volta manca una spinta in avanti. Va cambiato il vertice, la testa. Manca l'esperienza di entrare nello spogliatoio e far cambiare le cose. Se non vinci almeno tre delle quattro partite che hai adesso, non ha senso penare a riparare tutto a Gennaio. Serve un allenatore adatto a ridare un senso di appartenenza a questa squadra. Questa è una retrocessione decisa a tavolino, perché non si provano a cambiare le cose! Serve una ribellione.
Sulla decisione della curva di assentarsi domenica per i primi 20'—
La decisione della curva Fiesoleè un passo importante. Dobbiamo ribellarci a chi dice che siamo già in serie B, anche se la gente non percepisce che ogni minuto che passa è sempre più pericoloso. Per preparare una partita complicata come quella in casa contro l'Udinese, dovevi già mostrare ieri la voglia di lottare. La squadra doveva già ripartire ieri sera, siamo a una follia calcistica: il fallimento più grande è sentir dire che i giocatori ieri non c'erano con la testa perché pensavano alla partita di domenica.
