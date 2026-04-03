Enzo Bucchioni è intervenuto al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco la sua analisi sul momento della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Kean in panchina? A Verona deve giocare, guadagna 5 milioni!”
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Bucchioni: “Kean in panchina? A Verona deve giocare, guadagna 5 milioni!”
Bucchioni su Kean
Non capisco perché non dovrebbe giocare Kean domani, ma poi guadagna 5 milioni. Deve scendere in campo. Solomon? Vediamo come sta, bisogna capire se è il caso di rischiarlo a Verona. La partita con il Verona mi fa paura, ma dal punto di vista dell'avversario sono tranquillo. Gattuso? Cacciato dalla Fiorentina perché parlava direttamente con Commisso e a quelli che gli stavano intorno non andava bene. Così l'hanno allontanato.
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