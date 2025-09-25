Bucchioni contro Palladino: “Intervista brutta. Faccia un monumento alla Lazio!”

Le parole di Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno sull'intervista dell'ex allenatore viola Raffaele Palladino:
L'intervista di Palladino è stata brutta. E fotografa il personaggio. Lui adombra il fatto di avere ancora un grande rapporto con i giocatori. Fa capire che se ci fosse ancora lui non ci sarebbero questi problemi. Dice che è pronto come se aspettasse una chiamata di ritorno. Ha alimentato voci su un possibile esonero. Voglio una smentita sul campo dai giocatori delle parole di Palladino. Ha fatto dei danni con la squadra dell'anno scorso: doveva arrivare quinto. Palladino faccia un monumento alla Lazio per la partita al Franchi e per la Conference League.
