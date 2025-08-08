Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Bucchioni: "Beltran non lo capisco. Sottil? Spero serva per arrivare a Krstovic"
C'è stata un'accelerata in questi mesi per il Franchi, è giusto giocare al Mapei. Non serve neanche giocare in casa per avere il supporto della tifoseria dato il livello dell'avversario che è assolutamente abbordabile. Quest'anno non avrai difficoltà, almeno per l'identità. la Fiorentina sa come deve giocare. Manchester United? E' un evento, sarà una festa. Sono cose che ti fanno crescere anche nell'interpretazione della partita. Voglio vedere un'ulteriore crescita di personalità. Pablo Marì fa fatica con questo tipo di calcio, Pongracic mi ha impressionato: è più rapido, aggredisce la palla.
Sottil—
Deve parlare con sé stesso, qualche problema c'è stato. Lui non è cresciuto e pensa di avere il diritto di giocare in virtù delle sue qualità tecniche che ci sono, ma deve farsi un'autocritica. Spero che sia propedeutico per mettere le mani sul centravanti del Lecce. Si continua a prestare, ma Sottil l'avrei venduto. Evidentemente non lo vuole nessuno.
Beltran—
Io fatico a capire certi giocatori. Se l'allenatore non lo vede che ci stai a fare? Lo so che giocare in Brasile è un ritorno indietro, ma serve po' di orgoglio e potrebbe rilanciarsi. Le qualità ce l'ha ma non è stato fortunato. Deve rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco.
