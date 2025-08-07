Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Manchester United-Fiorentina, sabato ore 13:45: dove vederla in tv e streaming

news viola

Manchester United-Fiorentina, sabato ore 13:45: dove vederla in tv e streaming

Manchester United-Fiorentina, sabato ore 13:45: dove vederla in tv e streaming - immagine 1
Manchester United-Fiorentina: sabato 9 agosto si chiude la tournée inglese della Fiorentina di Stefano Pioli
Redazione VN

E' in arrivo il gran finale della tournée inglese: la Fiorentina di Stefano Pioli ha cominciato finalmente a fare sul serio e, dopo la sconfitta in casa del Leicester City e il pareggio senza gol sul campo del Nottingham Forest, i viola di Stefano Pioli sono attesi a Old Trafford dal Manchester United.

Un trittico di amichevoli che misurerà davvero la prontezza della squadra a pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione. Sarà anche un emozionante ritorno a casa per David De Gea, portiere gigliato ma per 12 lunghi anni estremo difensore dei pali di casa nel Teatro dei Sogni.

Dove vederla in streaming e radio

9/08 ore 13:45Old Trafford, Manchester
StreamingDAZN, Acffiorentina.com
RadioRadio Bruno

In diretta su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Manchester United-Fiorentina in streaming o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi l'amichevole della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale della partita di Violanews.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA