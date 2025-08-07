E' in arrivo il gran finale della tournée inglese: la Fiorentina di Stefano Pioli ha cominciato finalmente a fare sul serio e, dopo la sconfitta in casa del Leicester City e il pareggio senza gol sul campo del Nottingham Forest, i viola di Stefano Pioli sono attesi a Old Trafford dal Manchester United.
Manchester United-Fiorentina, sabato ore 13:45: dove vederla in tv e streaming
Manchester United-Fiorentina: sabato 9 agosto si chiude la tournée inglese della Fiorentina di Stefano Pioli
Un trittico di amichevoli che misurerà davvero la prontezza della squadra a pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione. Sarà anche un emozionante ritorno a casa per David De Gea, portiere gigliato ma per 12 lunghi anni estremo difensore dei pali di casa nel Teatro dei Sogni.
Dove vederla in streaming e radio
|9/08 ore 13:45
|Old Trafford, Manchester
|Streaming
|DAZN, Acffiorentina.com
|Radio
|Radio Bruno
In diretta su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire Manchester United-Fiorentina in streaming o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi l'amichevole della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale della partita di Violanews.
