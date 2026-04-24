Bernardo Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina in vista della fine del campionato. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Su Paratici faccio fatica a credere una cosa. Grosso? Ve lo racconto”
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Brovarone: “Su Paratici faccio fatica a credere una cosa. Grosso? Ve lo racconto”
Le parole dell'intermediario di mercato e tifoso viola, Bernardo Brovarone, sul finale di stagione della Fiorentina e il futuro
L'andata col Sassuolo? Situazioni di quel tipo lì nascono scatenanti che ti possono veramente portarti tra le nubi. Anche la figura di alcuni giocatori più rappresentativi, che proprio quel giorno si resero protagonisti, hanno avuto il merito, insieme a Vanoli, di ripristinare gli equilibri della Fiorentina. Ci sono anche dei meriti vedendo come ne è uscita da quel momento.
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Su Paratici—
Non mi aspetto un cambio del genere in dirigenza. In una situazione di emergenza vera, dove erano persi nel vuoto, hanno studiato con abbastanza calma una figura nuova come ds, mettendo Goretti temporaneamente. Non è stato sorprendente, di più. Talmente tanto che penso che ci sia dietro qualcuno, perché faccio fatica a credere che ci sia la famiglia Commisso dietro questo. Finalmente un uomo vero, un dirigente autentico.
Su Grosso—
Io l'ho vissuto a Perugia, dove lui arrivò dalla Viterbese. Mi ha sempre colpito la sua serietà. Poi, ci ha consegnato la Coppa del Mondo. Sotto l'aspetto tecnico di allenatore ha fatto un ottimo lavoro, prima a Frosinone e poi al Sassuolo. Ho grande stima di questo ragazzo. Se volessimo rifare un po' la strada degli scorsi anni, con Italiano prima e Palladino poi, allora questo uomo è stampato. Non so però se può essere l'uomo giusto, perché prendendo lui vanifichi l'arrivo di Paratici. Sarri sarebbe la scelta ideale. Abbiamo completamente perso il gancio con le squadre con cui ci spetta di lottare in questi anni. Io non andrei più per tentativi, ma per certezze. Deve lavorare come il Napoli.
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