L'intermediario di mercato e tifoso viola, Bernardo Brovarone, ha parlato a Radio Bruno al termine della sconfitta della Fiorentina contro il Crystal Palace. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Questo non è calcio, mi fanno pena. Una banda di irriconoscenti”
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Brovarone: “Questo non è calcio, mi fanno pena. Una banda di irriconoscenti”
Le parole di Bernardo Brovarone sulla pesante sconfitta della Fiorentina nell'andata di Conference League contro il Crystal Palace
Non è calcio questo. La Fiorentina aveva un'opportunità che non poteva farsi sfuggire di liberarsi la mente. Questo è un rifiuto a giocare a calcio. Il Crystal Palace poca roba, non mi sa di una squadra di Premier League. Ma quale squadrone. Si fa fatica a commentare, io non sono proprio stimolato. Questa sera sono proprio vuoto. Sono stanco di vedere sempre queste cose. Sembra che vada bene a tutti, io non capisco. Mi fanno pena, sono tristi. Sono una banda di morti, irriconoscenti. Ci sono lacune difensive folli. Gudmundsson e Piccoli valgono 52 milioni? Ma siamo su scherzi a parte? Io giudico anche questo mercato di gennaio di Paratici, altamente insufficiente. Le operazioni di Fabbian, Brescianini e Rugani tutte enormi sconfitte. L'unica cosa che mi viene da dire è che forse aveva veramente zero nel portafoglio. Poi, c'è Kean che fa a fare la guerra in Nazionale. Rientra a Firenze e non soltanto riemerge il dolore alla tibia, ma nemmeno parte per Londra con i compagni. Questo è qualcosa di imperdonabile. Solomon? Nell'orecchio mi dicono che non lo vogliono riscattare.
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