Vanoli: “Bene l’approccio, nel complesso ottima partita. Gli episodi ci condannano”

“Sapevamo che era una squadra forte fisicamente e anche tecnicamente. La qualità nell’ultimo terzo l’hanno sviluppata veramente bene. Però devo dire che, secondo me, abbiamo approcciato molto bene la partita. Penso che l’episodio del rigore ci abbia un po’ destabilizzato e lì non siamo stati bravi a restare dentro la partita. Poi abbiamo preso il secondo gol. Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, con grande personalità. Ci è mancato il gol che poteva riaprire la partita”.

Vanoli ha poi sottolineato quanto, contro squadre di questo livello, ogni minimo errore venga inevitabilmente punito:

“Contro grandi squadre, una squadra di Premier League di questo livello, non puoi concedere niente, perché hanno la qualità per farti gol. L’unica arrabbiatura ce l’ho nel finale, perché rischiavamo di prendere anche il quarto e compromettere ancora di più tutto”.

Nonostante il risultato, il tecnico ha difeso la prestazione dei suoi, evidenziando soprattutto l’atteggiamento:

“Secondo me abbiamo fatto, sotto tanti punti di vista, un’ottima partita, con grande personalità. Poi, ripeto, ci siamo confrontati contro una squadra tecnicamente di Premier e questo ci fa capire cosa ci serve anche in prospettiva futura per crescere come Fiorentina. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare, perché abbiamo ancora il campionato da chiudere e finora siamo stati bravi. Dispiace perché il gol avrebbe potuto tenere più aperta la partita di ritorno”.

Infine, Vanoli ha ammesso come il peso di una stagione complicata abbia inciso anche sul percorso europeo:

“Sicuramente sì, è inutile nasconderlo, era normale. Siamo stati bravi fino adesso a tenerla aperta. Quello che mi dispiace è che mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con il gruppo completo, perché quando affronti squadre di questo livello anche i cambi possono fare la differenza. Però la squadra ha giocato con ottima personalità, anche rispetto a Verona. Abbiamo approcciato bene, ma gli episodi ti condannano e soprattutto il secondo e il terzo gol potevamo evitarli”.