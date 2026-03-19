Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno:
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Brovarone: “Piccoli e Parisi stanno bene e si vede. Ora l’Europa è diversa”
Le parole di Bernardo Brovarone sul passaggio di turno della Fiorentina in Conference League, grazie al successo sul Rakow
Ci sono 2/3 giocatori che stanno veramente bene di testa, come Parisi e Piccoli, entrato molto bene stasera. Più o meno trova sempre il modo di fare gol. Ci può servire tanto d'ora in avanti. La sensazione è che sia una squadra che quando decide di fare ciò che sa fare lo fa bene. Non capisco la voglia di non farlo prima. Adesso l'Europa è diversa, perché i quarti di finale si trasformano, diventa un Europa League piena. Se porti a casa il trofeo fa piacere.
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