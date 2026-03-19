Intervenuto a Sky Sport, Nicolò Fagioli ha commentato così la vittoria per 1-2 che porta la Fiorentina ai quarti di Conference League:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fagioli: “Conference sempre stata un obiettivo nonostante l’apnea continua”
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Fagioli: “Conference sempre stata un obiettivo nonostante l’apnea continua”
Le parole di Nicolò Fagioli nel post partita di Rakow-Fiorentina
La partita di Cremona ci ha un po' fatto uscire dall'apnea continua che abbiamo vissuto quest'anno. Oggi abbiamo fatto fatica per colpa del campo ma siamo stati bravi nelle seconde palle. Nel primo tempo non abbiamo gestito bene la palla, ma c'è stata una bella reazione. Conference un obiettivo concreto? Per me, ma anche per il mister e per i compagni lo è sempre stato, anche quando eravamo sotto in classifica. Domenica ci sarà una partita importantissima, poi dopo la sosta dobbiamo andare avanti e passare un altro turno contro il Crystal Palace, un avversario tosto e andare avanti in campionato come l'ultima partita. Nazionale? Il mondiale è un sogno, ma ora mi concentro sulla Fiorentina e a questo ci penserà mister Gattuso. Regista? Mi sto trovando bene, per merito mio ma anche del mister e dello staff. Sono sempre dentro al gioco, e questo è fondamentale per me. Io il cuore della Fiorentina? Io sono il play, ma siamo bravi anche ad andare ad andare sugli esterni, a dribblare e a trovare l'attaccante.
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